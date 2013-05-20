Нацкомфинуслуг советует не отдавать деньги мошенникам

Нацкомфинуслуг предупредил граждан быть предельно внимательными перед тем, как вкладывать средства на счета юридических лиц, которые предлагают финансовые услуги. Вначале необходимо убедиться в наличии лицензии и государственного свидетельства.

В ведомстве сообщили, что в последнее время на финансовом рынке страны активизировались мошеннические структуры, которые вымогают деньги у граждан под предлогом накопления средств для приобретения определенных товаров с последующим их распределением между участниками группы вкладчиков.

В Нацкомфинуслуг сообщили, что мошенники пользуются фактором малоизвестности подобной финансовой услуги, а потому скрывают от вкладчиков информацию о том, что подобный вид деятельности подлежит лицензированию. В частности, у легальных операторов должно быть два разрешительных документа: свидетельство о регистрации финансового учреждения и лицензия на осуществление деятельности по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах. Оба документа выдаются Нацкомфинуслуг.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подобную услугу на рынке официально оказывают лишь 7 юридических лиц, в то время, как по данным результатов мониторинга регулятора, подобной практикой противозаконно занимаются 27 компаний.

В числе легальных операторов услуги: ООО «Авто Эксперт», ООО «Авто Просто», ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-Кредит»», ООО «Альфа-Бизнес Групп», ООО «Всеукраинское народное общество «Форум»», ООО «Кредо-Центр», ООО «Финансовая компания «Универсал Кредит». С более детальной информацией об этих структурах можно ознакомиться на официальном сайте ведомства www.dfp.gov.ua, в рубрике «Государственный реестр финансовых учреждений/Комплексаня информационная система».

В ведомстве проинформировали также, что разрешительная документация у легальных операторов рынка должна быть размещена в доступном для ознакомлении месте, как в центральном офисе, так и в отдельных подразделениях.

В этой связи Нацкомфинуслуг призывает граждан быть максимально осторожными, и перед тем, как заключать договоры об администрировании средств требовать для ознакомления разрешительную документацию.

В ведомстве отметили также, что на данном этапе контролирующие и правоохранительные органы ведут активную работу по пресечению деятельности фирм, которые не имеют соответствующих лицензий.

Нацкомфинуслуг проинформировал еще об одной недобросовестной предпринимательской практике на финансовом рынке страны. Речь идет о предложении отдельными субъектами хозяйствования быстрых (без справки о доходах) и недорогих (под невысокие проценты) кредитов на условии предварительной, а после помесячной, оплаты денежных взносов в так называемую «кассу взаимопомощи». Этот вид деятельности также известен как «предоставление займов путем администрирования средств участников групп».

Регулятор рынка предупреждает, что как правило, жертвами подобных афер становятся малоимущие граждане, которым срочно нужны деньги на лечение, похороны родственников, в связи с другими неотложными обстоятельствами, но в силу определенных объективных причин не имеющие возможность получить кредит в банке.

Как правило, после уплаты первого взноса, кредит не выдается, так как в договоре не указаны конкретные сроки предоставления займа. При этом, граждане обязаны ежемесячно платить взносы мошенникам, иначе последние могут отсудить еще большие средства или имущество.

В национальной комиссии информируют, что подобная предпринимательская деятельность на финансовом рынке является абсолютно противозаконной. Выдавать займы за счет привлеченных средств имеют право исключительно кредитные учреждения — банки или небанковские кредитные организации., которые имеют лицензию НБУ или лицензию, выданную Нацкомфинуслуг.

В этой связи, Национальная комиссия государственного регулирования в сфере рынков финансовых услуг просит пострадавших либо информированных о деятельности мошеннических структур граждан обращаться в ведомство либо правоохранительные органы для оперативного реагирования и пресечения деятельности аферистов.