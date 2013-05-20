Финансовые векселя оживят кредитование экономики - эксперты

Об этом заявили опрошенные «Зеркалом недели» эксперты в статье «Финансовая векселиада».

"Такой вид возмещения НДС будет работоспособным, пусть и менее выгодным, нежели живые деньги", — отметил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

На потенциальную пользу инструмента в комментариях газете указал и руководитель налогового департамента Group DF Владимир Диденко.

"Векселя — это, в какой-то мере, квазиденьги. Поэтому выпуск таких ценных бумаг может быть хорошим решением в создавшейся ситуации. В соответствии с лучшими международными практиками, рынок ожидает четкой коммуникации со стороны потенциального эмитента. Система должна быть прозрачной и понятной, такой, где правила игры одинаковы для всех", — подчеркнул Диденко.

Свидетельством того, что подобные ЦБ могут приносить определенную пользу в Украине, является не только опыт выпуска НДС-облигаций в 2010 г., но и международная практика. Как рассказывает партнер МЮФ Integrites Всеволод Волков, такие инструменты используются во многих странах, как в развитых (например, в США, Франции), так и третьего мира.

"Не думаю, что сам по себе этот инструмент может вызвать какие-либо негативные реакции со стороны МВФ. МВФ, скорее всего, будет интересовать то, как такие инструменты будут учитываться при определении государственного долга", — дополняет эксперт.

В статье также отмечается, что в случае эффективности использования указанного инструмента может повыситься ликвидность банков, снизиться стоимость ресурсов, оживиться кредитование.

Напомним, что с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которые предусматривают введение финансового векселя для оформления задолженности, в частности бюджетной. Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».