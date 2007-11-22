В Киеве на проспекте Воссоединения столкнулись 7 автомобилей (фото)

Микроавтобус Volkswagen двигался в третьей полосе в направлении Ленинградской площади. В какой-то момент его правый бок своим передним левым колесом зацепил KIA Cerato, который ехал рядом. От удара машины развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где число участников ДТП в течение секунды в утреннем потоке увеличилось до семи.

В аварии серьезно пострадал водитель и пассажир автомобиля Fiat. Чтобы освободить их из покореженного авто, на место прибыла бригада МЧС. По предварительным данным медиков, у водителя "итальянца" многочисленные травмы ног. Также в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Lanos, которые не были пристегнуты, в результате чего головами практически выбили лобовое стекло.

У бусика Volkswagen уничтожена передняя левая часть в районе колеса, полностью разбит "передок", вырвано колесо. У "корейца" раскурочена передняя левая часть и "передок". У Daewoo основательно разбито лобовое стекло.

На месте работает несколько бригад ГАИ, МЧС и бригады скорой помощи.

В результате аварии движение существенно осложнено.

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