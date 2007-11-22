В Горловке трое школьников убили женщину из-за 110 гривен и сигарет

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного облуправления милиции, на днях в Центрально-городском районе Горловки было совершено убийство женщины.

Сотрудники милиции по горячим следам смогли установить и задержать троих подозреваемых в убийстве. Ими оказались ученики местной школы 13, 14 и 15 лет.

Следствию они показали, что ночью с целью завладения личным имуществом проникли через окно в дом женщины и убили ее. После этого подростки забрали у жертвы 110 гривен и 40 пачек сигарет.

Двое из задержанных помещены в изолятор временного содержания, третьему судом избирается мера пресечения.