В Горловке трое школьников убили женщину из-за 110 гривен и сигарет
14:50, 22 ноября 2007Общество
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Детям от 13 до 15 лет
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного облуправления милиции, на днях в Центрально-городском районе Горловки было совершено убийство женщины.
Сотрудники милиции по горячим следам смогли установить и задержать троих подозреваемых в убийстве. Ими оказались ученики местной школы 13, 14 и 15 лет.
Следствию они показали, что ночью с целью завладения личным имуществом проникли через окно в дом женщины и убили ее. После этого подростки забрали у жертвы 110 гривен и 40 пачек сигарет.
Двое из задержанных помещены в изолятор временного содержания, третьему судом избирается мера пресечения.
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