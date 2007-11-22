Ющенко наградил Левка Лукьяненко орденом

14:43, 22 ноября 2007
Общество
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Текст указа - на сайте главы государства

Левко Лукьяненко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 1334/2007 “за активность и настойчивость в донесении до мирового сообщества правды о голодоморах в Украине в XX веке, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность» наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Левка ЛУКЬЯНЕНКО – общественного и политического деятеля, Героя Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

 

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