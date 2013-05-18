Столичная ГАИ напоминает водителям, где сегодня ремонтируют дороги

Об этом говорится в сообщении на сайте Управления ГАИ города Киева.

В связи с ремонтными работами, с 6.00 15 мая до 6.00 20 мая, на участке от Большой кольцевой дороги и до выезда из Киева в направлении Житомира, будет закрыто движение транспорта. Вместо этого дорожная полоса в направлении Житомир-Киев будет распределена таким образом, чтобы продлить движение транспортных средств в обоих направлениях, говорится в сообщении.

Кроме того, с 8.00 18 мая до 20.00 19 мая в связи с ремонтом железобетонной плиты и заменой деформационных швов будет частично (2 полосы движения) ограничено движение транспорта на мосту Патона, в направлении левого берега.

ГАИ Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.