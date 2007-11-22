Синоптики обещают Украине от 12° мороза до 12° тепла

В ближайшие дни погода на территории Украины существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 23 ноября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей кое-где гололедица.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 10 тепла; на юге Крыма и Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

24-25 ноября без существенных осадков, только 25 ноября ночью в Карпатах и Прикарпатье, днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман. На дорогах северных и западных областей гололедица.

Температура в восточных областях ночью 24 ноября 7-12° мороза, 25 ноября 4-9° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге местами 5-8° тепла (24 ноября в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях 3-8° мороза, в степной части Крыма и в Приазовье 1-6° мороза), днем 3-8° тепла, в Крыму, Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье 9-13° тепла.

26-27 ноября временами дождь, 27 ноября в западных областях с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части около 0°; днем 4-9° тепла, в южной части до 12°.

Завтра в Киеве и области без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

24-25 ноября в столице и области переменная облачность, без существенных осадков, только вечером 25 ноября небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

26-27 ноября в Киеве и области временами дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.