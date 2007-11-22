Антимонопольный комитет вцепился в УкрГаз-Энерго

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против “УкрГаз-Энерго” за непредоставление информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

«УкрГаз-Энерго» не предоставило нам окончательные данные… И мы были вынуждены возбудить дело о непредоставлении информации», - сказал он.

По его словам, исходя из объемов производства, «УкрГаз-Энерго» является безусловным монополистом, однако на сегодня расследование продолжается. Он также отметил, что с точки зрения АМК, цена за хранение газа, установленная «Укр-Газ-Энерго», была неадекватно завышена.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября пресс-служба АМК со ссылкой на председателя комитета А.КОСТУСЕВА заявляла, что АМК отмечает своевременность выполнения ЗАО «УкрГаз-Энерго» ряда рекомендаций комитета относительно соблюдения конкурентного законодательства в своей деятельности.

В сообщении отмечается, что 7 сентября Президент Украины подписал указ №842, в котором учтены предложения АМК относительно регулирования деятельности ЗАО «УкрГаз-Энерго». "Это должно сделать невозможным какие-либо неправомерные действия со стороны газового предприятия", – заявил А.КОСТУСЕВ.

Как отметил председатель Комитета, речь идет о повышении цен, отказах в заключении договоров на снабжение природного газа и тому подобное.

В своих письмах в высшие органы власти АМК настаивал на необходимости введения государственного регулирования конечной цены на газ, который реализует ЗАО «УкрГаз-Энерго». Предлагалось установить фиксированную цену на газ для каждой группы потребителей, учитывая все составляющие этой цены, в том числе и тарифы на снабжение и расходы на хранение газа.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано в феврале 2006 года. НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества.

RosUkrEnergo реализует весь поставляемый в Украину природный газ только "УкрГаз-Энерго", которое затем продает его потребителям или газотрейдерам.

RosUkrEnergo с 1 января 2006 года является эксклюзивным поставщиком в Украину природного газа российского и среднеазиатского происхождения.