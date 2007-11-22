Спасибо Черновецкому: дорога на работу у киевлян займет еще больше времени

Киевский городской совет ограничил скорость движения автобусов на городских маршрутах общего пользования до 50 км в час.

Как передает корреспондент УНИАН, этим решением внесены изменения в Условия организации и проведения конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Решение поддержали большинство депутатов горсовета на сегодняшнем заседании. Решение принято с целью повышения уровня безопасности перевозки пассажиров.

Как отметил в интервью журналистам генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ, решение, прежде всего, касается маршрутных перевозчиков. По его словам, городской совет имеет полное право ограничить скорость их движения. При этом он подчеркнул, что у большинства европейских стран есть такое ограничение. Согласно документу решения, маршруты, по которым ездят автобусы, будут оборудованы соответствующими техническими средствами регулирования дорожного движения. Объем финансирования установления таких ограничителей будет определен после обследования маршрутов и изготовления необходимой проектной документации.