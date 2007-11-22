Янукович обещает цену на газ - ”выгодную для потребителей”

Вопрос о цене газа для Украины будет решен до Нового года, уверен премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Ашхабаде, где проходит заседание Совета глав правительств СНГ.

"Думаю, что вопрос о цене за поставляемый Россией Украине газ будет решен до Нового года", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом украинский премьер не назвал конкретную цену, на которую рассчитывает Украина при поставках российского газа. "Цена будет выгодна для потребителей", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тысячу кубометров, с января 2006 года - 95 долл. за тысячу кубометров, а с января 2007 года - 130 долл. за тысячу кубометров.