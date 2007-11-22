В ГАИ сдали 219 из 225 козырных номеров

По состоянию на 21 ноября в Департамент Госавтоинспекции Министерства внутренних дел передано уже 219 специальных номерных знаков служебных автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как сообщалось, в целом в государстве было изготовлено и передано для закрепления за транспортными средствами 225 таких номерных знаков.

Инициатива об отказе от спецномеров принадлежит Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и реализуется в рамках его Указа "Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств" №1093/2007 от 13 ноября 2007 года .