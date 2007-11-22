На свежих могилах погибших шахтеров уже воруют венки

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Нина Карпачева шокирована вопиющим случаем воровства венков со свежей могилы погибшего шахтера с шахты им. Засядько. Об этом она сообщила сегодня журналистам в Донецке.

По словам Карпачевой, "на одной из свежих могил, к сожалению, были украдены венки для последующей перепродажи".

"Сегодня на кладбище взята каждая могила под тотальный контроль и тотальную охрану. Но, к сожалению, мы имеем в нашей семье таких духовных уродов, которые поступают подобным образом", - констатировала Карпачева.

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