На свежих могилах погибших шахтеров уже воруют венки

10:42, 22 ноября 2007
Общество
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Карпачева шокирована

Родственники оплакивают шахтера, погибшего на шахте им. Засядько. Донецк, 20 ноябряУполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Нина Карпачева шокирована вопиющим случаем воровства венков со свежей могилы погибшего шахтера с шахты им. Засядько. Об этом она сообщила сегодня журналистам в Донецке.

По словам Карпачевой, "на одной из свежих могил, к сожалению, были украдены венки для последующей перепродажи".

"Сегодня на кладбище взята каждая могила под тотальный контроль и тотальную охрану. Но, к сожалению, мы имеем в нашей семье таких духовных уродов, которые поступают подобным образом", - констатировала Карпачева.

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