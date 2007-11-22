В Харькове вынесен приговор мужу, который зарезал жену в здании суда

Расследование этого громкого дела продолжалось в течение года.

Мужчина зарезал собственную жену за несколько минут до того, как их должны были развести. Убийца нанес жертве восемь ножевых ранений. Женщина умерла в машине "скорой помощи".

"Проводили несколько экспертиз, он пытался притвориться невменяемым, - рассказала "Комсомольской правде" мать погибшей женщины. - Несколько раз переносились заседания, у меня даже возникла мысль, что приговор оттягивают умышленно. На суде главной причиной убийства назвали квартирный вопрос, хотя зять и утверждал, что сделал это из-за ревности".

В результате убийце дали четырнадцать лет за умышленное убийство. Выяснилось, что нож, завернутый в полиэтиленовый пакет, он принес в суд. Для следствия это стало одним из доказательств, что мужчина готовился к совершению преступления.

Мужчина часто бил жену, она уходила от него, потом возвращалась. Ситуация не изменилась и после рождения ребенка. В какой-то момент жена не вытерпела и с сыном ушла к родителя. После тринадцати лет семейной жизни решила подать на развод. Как говорит мать погибшей женщины, зять угрожал ее дочери убийством в случае, если она его бросит. Сын супругов в настоящее время живет с бабушкой.

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