Без помощи Евросоюза Украина не справится с проблемой беженцев и нелегальных мигрантов, которые следуют на запад.

С начала года Украина обнаружила и задержала на своей территории свыше 20 тысяч нелегальных мигрантов и беженцев. Подавляющее большинство - выходцы из стран СНГ. Однако мизерное финансирование не позволяет должным образом удерживать этих людей на украинской территории или высылать на родину, говорит директор департамента миграционной службы и перспективного планирования Государственного комитета Украины по делам национальностей и религии Николай Ерух. „Нам нужно совершенствовать законодательство - как в части соблюдения прав человека, так и в части усиления норм законодательства к организаторам каналов нелегальных мигрантов. Нам нужны пункты содержания нелегальных мигрантов. При этом не следует забывать о ратифицированном соглашении о реадмиссии. Это будет касаться не только украинцев, но и выходцев из третьих стран, которые через украинскую границу нелегально попали в Европу.” На реализацию этих мероприятий ежегодно нужно до 40 млн. гривен - в настоящее время же из госбюджета выделяется только 3 млн. гривен, констатирует Николай Ерух. Поэтому, по его словам, без помощи Евросоюза Украине не удастся решить эти вопросы.

Немецкая волна