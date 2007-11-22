Черновецкий передал обращение к киевлянам

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет киевлян, что “никто и никогда не интересовался” их проблемами “на уровне мэра города, как это делаю я”.

Об этом идет речь в обращении мэра к жителям столицы, текст которого передан УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Как пример такой заботы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напоминает о создании по его инициативе в КГГА в июле 2006 года Службы помощи мэра киевлянам «Сall-центр 051», или “центра реагирования на проблемы, которые тревожат вас в городе”.

“Я хочу, чтобы вы знали, что таких центров нет в других городах. Кроме Киева, нет ни одного города, где бы мэр взял на себя всю ответственность за то, которое происходит, и принимал решения, лишь исходя из интересов горожан”, - говорит Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отмечая, что это был первый его шаг к реформе городского хозяйства. “Со времени создания Сall-центра сегодня в нем работают уже 120 квалифицированных сотрудников, что позволяет нам вместе руководить городом – я и каждый из тех, кто обратился в Сall-центр”, - отмечает мэр.

“Дело в том, что Киев – это не просто город, это - мегаполис, в котором есть много сложных и очень запущенных проблем, которые не решались много лет. Заверяю вас, что никто и никогда не интересовался ими на уровне мэра города, как это делаю я, - идет речь в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. - Ежедневно моя команда все больше углубляется в эти проблемы и ищет пути их решения”.

“Я понимал, что с созданием Сall-центра я перевожу всю тяжесть решения ваших проблем на себя лично, но это был мой сознательный шаг, поскольку нельзя было допустить ошибку предыдущей власти, когда киевляне остались один на один с плохими руководителями районов и начальниками ЖЭКов. Нельзя было допустить, чтобы я не знал о каждой конкретной беде в городе, хотя я хочу вам сообщить, что за самые банальные проблемы в вашем дворе и доме отвечают районные государственные администрации, каких вы не выбирали, но они, по закону «О столице Украины - городе-герое Киеве», фактически не подчинены ни мне, ни вам. Это является прямым следствием того, что назначение глав районных администраций в Киеве не осуществляется мэром. Этот порядок я собираюсь изменить, поскольку не могу другими методами влиять на тех председателей райадминистраций, которые не выполняют наши с вами требования заботиться о каждом киевлянине и делать все возможное для решения его проблем”, - говорит Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сообщает, что уже подал обращение к Президенту Украины с просьбой об увольнении трех глав администраций столицы “только потому, что этого хотите Вы”. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «наиболее безответственными перед вами и передо мной оказались руководители Святошинского, Подольского и Днепровского районов».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает, что в Сall-центр обращается все больше и больше людей, и “у нас появились данные о том, как работает каждая райадминистрация в городе Киеве и как она заботится о жителях на своей территории. Эти данные невозможно опровергнуть, поскольку они поступили от Вас...”.

“Благодаря вашим обращениям удалось решить десятки тысяч вопросов, - говорит Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. - Мне многое стало понятно не из уст чиновников, которые хотят меня «облизать» как своего начальника, а от вас – людей, которые избрали себе мэра города Киева”. При этом он заверяет киевлян: “каждый ваш звонок находится под моим тщательным контролем, и моя команда, за которую я ручаюсь, ежедневно получает от меня соответствующие поручения. Конечно, не все возможно решить сразу, но знание и формулировка проблемы – уже начало ее решения. Со своей стороны, я обещаю вам как мер Киева делать с каждым днем все больше усилий для того, чтобы вам жилось удобно в нашем с вами любимом городе. Звоните «051» и будьте уверены, что ваш звонок обязательно будет услышан в стенах мэрии!”.

“Спасибо вам за то, что вы звоните и сообщаете мне о проблемах, которые волнуют вас. Я для вас полностью открыт и убежден, что так с вами не разговаривал еще ни один мэр. Мы – я и вы – Киевляне. До связи на «051»!”, - говорится в обращении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к киевлянам.