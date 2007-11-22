Подростки, развлекаясь, забили до смерти мужчину

В одном из регионов Крыма трое подростков (16 и 14 лет), «развлекаясь», избили до смерти 56-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской милиции, перед тем, как идти на дискотеку, компания решила «размяться». Подростки ворвались в дом, где проживали несколько мужчин, злоупотреблявших алкоголем, начали жесткого избивать их, бить стекла, мебель, а потом устроили потоп.

Хозяин дома, который вернулся к этому времени, услышав раздававшиеся крики, побежал в милицию. Мужчина рассказал правоохранителям, что в доме орудуют хулиганы, которые уже неоднократно избивали его и его знакомых.

«Правоохранителей в доме ждала удручающая картина: затопленная комната с разбросанными повсюду вещами и двое избитых мужчин», - сообщили в крымском Главке милиции. Один из потерпевших скончался от полученных травм, другой был направлен в реанимацию.

В настоящее время по делу изъяты вещественные доказательства, получены признательные показания. Ведется следствие.

Трое подростков арестованы. По словам задержанных, таким способом они развлекались.