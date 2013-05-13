Украинские военные примут участие в 24-х международных учениях

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он отметил, что участие в международных учениях позволяет не только совершенствовать выучку украинских солдат, но и навыки взаимодействия с подразделениями других стран, дает возможность использовать современный опыт развития вооруженных сил разных государств в реформировании отечественной армии.

По словам Клюева, в планах на этот год - участие ВСУ в 24-х международных учениях, 6 из которых будут проведены на территории Украины.

В частности, отметил он, в Украине запланировано проведение украинско-российских и украинско-белорусских учений ПВО. Их целью станет отработка взаимодействия органов управления и дежурных сил противовоздушной обороны по противодействию террористам и предоставлению помощи воздушному судну, терпящему бедствие.

В июле около 2-х тысяч военнослужащих Украины и России в акватории Черного моря будут отрабатывать совместные антитеррористические действия в рамках учений «Фарватер мира - 2013», проинформировал секретарь СНБО Украины. Он напомнил, что после длительного перерыва эти учения были возобновлены, и теперь должны проводиться четыре года подряд.

Также, по словам Клюева, на июль запланированы украинско-американские учения «Си Бриз - 2013», которые традиционно должны пройти в районе Одессы. До 2,5 тысяч военнослужащих Украины, США и других стран будут отрабатывать антитеррористические, антипиратские и гуманитарные операции.

Секретарь СНБО Украины отметил, что с каждым годом количество государств, которые принимают участие в международных учениях на территории Украины, увеличивается. Так в украинско-американских учениях «Репид Трайдент - 2013», которые также в июле пройдут на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский район, Львовская область), может принять участие около полутора тысячи человек из 19 стран. В этом году акцент тренировок миротворческих миссий будет делаться на использовании аэромобильных подразделений и многоцелевых вертолетов Ми-8, сообщил Клюев.

По его словам, целью учений «Кленовая арка-2013», которые состоятся там же в сентябре этого года, станет подготовка многонационального украинско-польско-литовского батальона к ведению боевых действий в рамках миротворческих операций в условиях города.

Кроме того, сообщил секретарь СНБО, в текущем году запланировано участие военнослужащих ВСУ в 18-ти многонациональных учениях на территории России, Беларуси, Казахстана, США, Германии, Франции, Испании, Исландии, Польши, Словакии и Молдовы.

Клюев подчеркнул, что для Украины важно максимально использовать возможности международных учений для повышения боеспособности и профессионального уровня отечественной армии, особенно, в процессе ее реформирования и модернизации.