В Одессе взорвалась яхта: пострадал человек

В Одессе вследствие взрыва яхты, пришвартованной к пирсу, пострадал один человек.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, это произошло сегодня утром.

В частности, как говорится в сообщении, 10 мая в 11.51 в службу «101» города Одессы поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Отрада» на территории «Черноморского яхт-клуба» возле третьего плав-пирса южной бухты произошел взрыв моторной яхты.

Вследствие взрыва уничтожена яхта площадью 44 кв. м. На месте происшествия получил ожоги І-ІІ степени 30% тела владелец яхты, который каретой скорой помощи был доставлен в реанимационное отделение Одесской городской больницы №10.

В ГСЧС отметили, что вероятная причина происшествия – взрыв газовоздушной смеси.