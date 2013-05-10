В Киеве милиция устроила погоню со стрельбой за угнанным Кадилаком

В Киеве работники ГАИ вынуждены были применить огнестрельное оружие, чтобы остановить похитителей автомобиля "Кадилак".

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, вечером в канун Дня Победы на Днепровской набережной возле одного из торговых центров было совершено нападение на водителя престижного «Кадилака». Чтобы завладеть этим авто, двое злоумышленников применили травматическое оружие, выбросили водителя из салона и скрылись. По пути «Кадилак» столкнулся с «Ланосом» и, не останавливаясь, помчал дальше.

Информация о незаконном завладении транспорта сразу была передана всем постам милиции. Вскоре похищенное авто было замечено вблизи Бортнического лесничества. По требованию инспекторов машина не остановилась.

«Двигаясь в направлении Борисполя, «Кадилак» на большой скорости неоднократно создавал аварийные ситуации, едва не врезался в автобус с людьми. К тому же, водитель похищенного авто несколько раз хотел столкнуть милицейскую машину в кювет», - отметили в УСО.

По словам начальника управления столичной ГАИ Анатолия Куренного, «это авто представляло огромную опасность для многих людей. А впереди был Борисполь, где водитель мог натворить много беды». Поэтому, отметил он, правоохранители приняли решение о применении оружия, о чем нарушителю сообщили по громкоговорителю.

Однако предупредительный выстрел в воздух не подействовал, поэтому работники милиции решили стрелять по колесам. Но даже с пробитыми четырьмя шинами машина продолжала ехать на дисках, рассказал Куренной.

Повернув в сторону аэропорта «Борисполь», водитель и пассажир внедорожника, оставив авто, побежали в лесополосу. Одного из них удалось задержать.

По факту незаконного завладения автомобилем начато уголовное производство.

Задержанный проживает в Киевской области, ему немногим больше 30 лет, ранее уже имел проблемы с законом. Другой беглец разыскивается.