В Одесской области упал дельтаплан: погиб человек
10:11, 10 мая 2013Общество
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В Одесской области вследствие падения дельтаплана погиб человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, вчера, 9 мая, в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного Коминтерновского райотдела УМВД о том, что вблизи с. Кошары на берегу Тилигульского лимана вследствие резкого изменения направления воздуха во время полета с высоты 6 м упал самодельный (без двигателя) дельтаплан, и в результате падения погиб человек.
Погибший разрешение на полеты не получал и дельтаплан не был зарегистрирован, говорится в сообщении.
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