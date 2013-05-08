По делу о тройном убийстве задержаны подозреваемые

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Управления Министерства внутренних дел в Николаевской области, подозреваемые были задержаны на территории соседней области.

По его информации, задержанные - 22-летний ранее судимый житель Николаева и двое безработных возрастом 33 и 25 лет, которые также проживали в областном центре.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Николаевской области правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве трех мужчин в возрасте 20-45 лет, тела которых ранее были обнаружены на мусорной свалке в Николаевском районе Николаевской области. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавших наступила в результате насильственных действий. При проведении следственных действий правоохранители установили личности погибших – все они оказались жителями Николаева.

Следственным отделом СУ УМВД открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.