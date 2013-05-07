Официальный курс валют на 7 мая

Нацбанк установил официальный курс гривны.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 7 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 30 апреля – 799.3000) 100 EUR – 1044.8450 (на 30 апреля – 1048.1221) 10 RUR – 2.5748 (на 30 апреля – 2.5573) Все курсы валют на 7 мая

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