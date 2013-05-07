Официальный курс валют на 7 мая

04:00, 07 мая 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.

Нацбанк установил официальный курс гривны / Фото : Сегодня

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 7 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 30 апреля – 799.3000)

100 EUR – 1044.8450 (на 30 апреля – 1048.1221)

10 RUR – 2.5748 (на 30 апреля – 2.5573)

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