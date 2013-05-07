Официальный курс валют на 7 мая
04:00, 07 мая 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.
Нацбанк установил официальный курс гривны / Фото : Сегодня
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 7 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 30 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1044.8450 (на 30 апреля – 1048.1221)
10 RUR – 2.5748 (на 30 апреля – 2.5573)
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