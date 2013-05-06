Завтра в Украине будет сухо и тепло

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге Украины и в Закарпатье местами 11-16°; днем 20-25°, на Закарпатье 24-29°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 14-19°.

В Киеве и области осадки не предвидятся. Температура в Киевской области ночью 6-11°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 22-24°.