Завтра в Украине будет сухо и тепло
12:32, 06 мая 2013Общество
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7 мая в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.
Во вторник на территории Украины осадки не предвидятся / Фото: forcedgreen.com
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на юге Украины и в Закарпатье местами 11-16°; днем 20-25°, на Закарпатье 24-29°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 14-19°.
В Киеве и области осадки не предвидятся. Температура в Киевской области ночью 6-11°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 22-24°.
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