Крымские леса закрыли для десятков тысяч туристов

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в АР Крым, спасатели, Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству, а также милиция и внутренние войска принимают меры по предотвращению пожаров в экосистемах.

С 28 апреля резко увеличились количество туристических групп в АР Крым. По предварительным оценкам специалистов, 1 мая в горно-лесной местности находилось более 50 тысяч отдыхающих.

Ответственные службы проводят рейды с целью выявления нарушителей в лесной зоне.

Невзирая на большое количество шлагбаумов, табличек с предупреждениями, патрулирование леса спасателями и лесоводами, туристы игнорируют элементарные правила пожарной безопасности. Некоторые отдыхающие отказываются покидать зеленые зоны, и в таких случаях на помощь лесоводам и спасателям направляется наряд милиции.

Всего 1 мая было зарегистрировано 124 случая разжигания костров в запрещенных местах. Нарушители будут оштрафованы. В рейдовых проверках были задействованы 72 сотрудника Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству и 19 единиц техники, 115 спасателей и 32 единицы техники, а также личный состав внутренних войск Украины, специального подразделения "Беркут", ГАИ.

Как сообщал УНИАН, 1-7 мая в Крыму, в восточных, южных, центральных областях, местами в западных и северных областях сохранится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.