Арбузов рассказал европейцам, почему выгодно вкладывать в Украину

Она прошла в рамках его визита в Брюссель для проведения переговоров с представителями Европейской комиссии. Встреча была организована в формате «бизнес-власть» для прямого разговора между руководителем экономического блока украинского правительства и зарубежными инвесторами – членами Европейской бизнес-ассоциации.

Представителей иностранных компаний ознакомили с действиями правительства по улучшению условий для иностранных инвесторов в стране, а также дальнейших планах по проведению реформ, которые создадут в Украине благоприятный бизнес климат.

«Мы проинформировали представителей европейского бизнеса о мерах, которые предпринимаются правительством по созданию благоприятной регуляторной среды для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата. В рамках этих мероприятий мы уже упростили процедуру регистрации предприятий, получения ими статуса плательщика НДС, постановку на налоговый учет. Мы и далее планируем продолжать либерализацию налогового законодательства, в частности снижение налоговой нагрузки по НДС, доработка системы администрирования этого налога. Среди новых направлений работы государства по созданию комфортных условий ведения бизнеса будет упрощен таможенный контроль», - рассказал Арбузов.

Во время встречи он попросил представителей крупного европейского бизнеса содействовать подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС, которая также предусматривает создание зоны свободной торговли Украина-ЕС.

«Мы рассчитываем, что функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС позволит Украине не только расширить свои экспортные рынки, но и нарастить импорт передовых технологий из ЕС для ускоренной модернизации нашей экономики. А для европейских экспортеров и инвесторов создание ЗСТ с Украиной устранит значительное число барьеров и откроет новые бизнес-возможности в Украине», - сказал Первый вице-премьер.

Участие во встрече со стороны европейского бизнеса приняли руководители компаний аграрного, финасово-инвестиционного, производственного и фармацевтического секторов, которые являются членами Европейской бизнес-ассоциации.

Первый вице-премьер со своей стороны заверил, что Украина проводит реформы, которые должны улучшить инвестиционный климат и выразил надежду, что европейские компании будут создавать и расширять свой бизнес в Украине. «Мы проводим эту встречу, чтобы услышать из первых уст, что мешает европейским компаниям и готовы внедрять реформы, которые обеспечат нам рост инвестиций», - заверил Арбузов.