Кабмин утвердил баланс поступления и потребления газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Приняли. Сейчас в рабочем порядке дорабатываем», - сказал министр.

По его словам, прогнозный объем потребления может составить 60 млрд кубометров. «В целом по стране баланс Украины, как мы предполагаем, – 60 млрд кубометров», - отметил Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха, отвечая на вопрос УНИАН о возможном объеме газового баланса в 2013 году, заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует в 2013 году сохранение прошлогоднего уровня потребления природного газа - около 48 млрд куб. м.

Украина в марте текущего года сократила закупки газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ. В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м