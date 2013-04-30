Официальный курс валют на 30 апреля
04:00, 30 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 29 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1048.1221 (на 29 апреля – 1039.0101)
10 RUR – 2.5573 (на 29 апреля – 2.5603)
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