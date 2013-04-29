Кабмин отложил введение новых акцизов на алкоголь и сигареты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое решение Кабинет министров принял 29 апреля, внеся соответствующие изменения в постановление Кабмина от 13 марта 2013 года №188.

Новые марки будут введены с 1 августа вместо 1 мая 2013 года. Кроме того, Миндоходов должно до 20 июля обеспечить изготовление марок акцизного налога нового образца и прекратить до 1 августа 2013 года продажу марок предыдущего образца.

Сроки введения и изготовления марок акцизного сбора нового образца изменены с учетом сроков проведения инвентаризации марок как у продавца, так и в субъекта хозяйствования, сроков проведения процедуры закупки в порядке и способом, установленными Законами «Об осуществлении государственных закупок» и «О защите экономической конкуренции».

Принятие постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 13 марта 2013 г. №188» обеспечивает приведение нормативно-правовых актов правительства в соответствие с нормой Налогового кодекса и отвечает реализации единой государственной политики в сфере производства и оборота алкогольных напитков, создаст надлежащие условия для роста объемов их легального производства, защиты здоровья граждан и будет способствовать увеличению поступления средств в бюджет, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует ввести плату за одну марку акцизного налога для алкогольных напитков в размере 0,27 грн (против 0,1 грн за марку старого образца), марка акцизного налога для табачных изделий будет составлять 0,142 грн (против 0,055 грн за марку старого образца.

В начале февраля с.г. Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Миндоходов разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров. В конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание на то, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, часто угрожает их жизни и здоровью.

При этом в Миндоходов отметили, что предполагаемый эффект от уплаты акцизного налога в текущем году будет составлять не менее 1,2 млрд грн.