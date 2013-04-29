Аграрии завершат посев яровых культур до середины мая

На сегодня уже посеяно более 5 миллионов га, или 62% от прогнозируемых площадей. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сейчас продолжается сев поздних яровых зерновых и зернобобовых культур. Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,2 миллиона гектаров, или 47% к прогнозу; сахарная свекла − 230 тыс. га, или 79%; подсолнечник − 2,5 миллиона га, или 64%; а также соя – 413 тыс. га, или 29%. Мы ожидаем, что уже до середины мая на всей территории Украины посев основных яровых культур завершится», − проинформировал министр.

Сейчас также начат сев поздних крупяных культур (гречихи, проса, риса), оптимальные агротехнологические сроки для которого продлятся до конца мая.

Глава ведомства также отметил, что в текущем году у сельхозпроизводителей значительно лучше по сравнению с предыдущими годами ресурсное обеспечение, чтобы успешно завершить посевную.

«У аграриев сейчас есть 1266 тысяч тонн минеральных удобрений, или 131% от потребности. И это на 16% больше, чем в прошлом году. Также сельхозпроизводители располагают достаточным количеством средств защиты растений − 99% от потребности семян яровых зерновых и зернобобовых культур», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Также министр отметил, что предприятия АПК активно привлекают финансовые ресурсы для проведения весенне-полевых работ. Они уже привлекли кредитов на сумму 6 млрд гривен.

Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг состояния посевов озимых культур, проводится вторая подкормка и защита от болезней и вредителей.