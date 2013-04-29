На Харьковщине по подозрению в убийстве трех девушек задержан 23-летний парень

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Дмитрия Кавуна.

По его сведениям, 22 апреля в милицию с заявлением об исчезновении 19-летней дочери обратились супруги. На следующий день, 23 апреля, в лесополосе поблизости поселка Просяное Нововодолагского района было найдено тело девушки. Она была задушена.

Д.Кавун отметил, что в первые часы после выявления тела девушки была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее квалифицированные сотрудники милиции и прокуратуры.

«Результатом круглосуточной работы группы стало задержание 23-летнего жителя Новой Водолаги. Собранные в ходе досудебного следствия доказательства указывают на совершение убийства этим ранее не судимым, не женатым, безработным молодым человеком», - сказал Д.Кавун.

По его словам, задержанный также признался еще в двух убийствах молодых девушек, совершенных в районе на протяжении 2011-2012 гг.

«На данное время указанные показания отрабатываются следственным путем. В случае подтверждения информации об убийстве всех трех девушек, задержанному угрожает наказание от 10 лет до пожизненного заключения», - подчеркнул Д.Кавун.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Нововодолагском районе 21 августа 2011 года была найдена задушенной девушка 1995 года рождения. Менее чем через год, 29 апреля 2012 года, с многочисленными колото-резаными ранами на территории района было обнаружено тело девушки 1987 года рождения.