Стало известно, когда автомобили Geely начнут собирать в Украине

«Сейчас идут переговоры, наши специалисты встречаются, готовят технологичный процесс. Я думаю, что начало реанимации сборки автомобилей Geely начнется в июле. А сейчас пока идет подготовка к запуску», - сказал Черныш.

Он также отметил, что реанимация сборки автомобилей Geely состоится благодаря введению спецпошлин на импортные авто.

«Это положительная новость. Она даст позитивный эффект как отечественному автопрому, так и экономике в целом. Тем более благодаря введению спецпошлин на импортные авто мы видим, что иностранные автопроизводители готовы входить на украинский рынок», - добавил директор завода.

Н.Черныш подчеркнул, что на базе завода будут выпускаться автомобили Geely с дизельными и инжекторными двигателями, однако по конкретным маркам сейчас идут переговоры.

При этом он затруднился назвать конкретное количество автомобилей Geely, которое будет выпускать ООО «ПО «Кременчугский автосборочный завод».

«В 2008 году мы выпустили 15 тысяч автомобилей Geely. Сейчас трудно назвать конкретную цифру, так как изменился рынок. Однако количество выпускаемых автомобилей будет совпадать со спросом наших соотечественников на этот автомобиль. А он я вам скажу, очень высок, так этот автомобиль очень надежный и качественный за разумную цену», - резюмировал директор завода.

Напомним, что ранее вице-президент и генеральный менеджер по развитию Geely Holding Group доктор Линь Джан (Lin Zhang) заявил, что компания рассматривает возможность возобновления крупноузловой (SKD) сборки на базе Кременчугского автосборочного завода. По его словам, Украина была, есть и будет приоритетным рынком для компании Geely. По объемам продаж она занимает первое место среди 46 стран, где представлена ее продукция.