В Кабмине уверяют, что между Украиной и ЕС конструктивный диалог

Он ожидает, что официальный визит украинской делегации в Брюссель 29-30 апреля пройдет результативно. «Мы едем в Европу для того, чтобы достойно представить нашу страну. Едем очень серьезной делегацией, в том числе - несколько министров: министр финансов, министр доходов и сборов, министр сельского хозяйства. Нам есть чем гордиться, и мы хотим показать, как мы готовимся к осеннему саммиту», - сказал Арбузов, передает РБК-Украина.



Он отметил, что у нашей делегации запланирован ряд встреч с еврокомиссарами, другими влиятельными политиками и представителями бизнеса: «Расскажем о наших достижениях, о наших проблемах, а также поделимся своим опытом и получим опыт из Европы».

Отвечая на вопрос о скептическом отношении ЕС к Украине, Сергей Арбузов подчеркнул, что на самом деле ситуация значительно улучшается. «Те процессы, которые проходят в стране, должны оцениваться по тому, как к нам относятся кредиторы. А кредиторы, в том числе европейцы, к нам относятся неплохо. Мы очень рады, что у нас хороший диалог», - резюмировал Сергей Арбузов.