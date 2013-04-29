На Десне и Днепре продолжает подниматься вода

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, вода прибывает до 20 см в сутки. Так, за прошлые сутки уровень воды в Днепре у с. Неданчичи поднялся на 27 см (617 см над нулем поста – всего подъем на 156 см), а вблизи г. Новгород-Северского – на 25 см (562 см над нулем поста – подъем на 250 см).

В то же время в г. Днепр у с. Неданчичи и с. Днепровское, на г. Десна вблизи г. Новгород-Северский, с. Разлеты, пгт Макошино и с. Моровск, на р. Снов возле г. Щорс и на р. Сейм у с. Мутин вода находится в пойме.

В результате паводка нарушено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами в 5 районах области. Объекты жизнеобеспечения работают в постоянном режиме, условия жизнедеятельности населения не нарушены, заверили в ОГА.