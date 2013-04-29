СМИ: Экс-судья Зварыч написал книгу о нелегкой работе судьи-коррупционера

Как сообщает газета "Сегодня", осужденный за почти миллионную взятку, Игорь Зварич начал писать книгу, когда только попал в колонию.

«Он в ней рассказывает о системе украинского правосудия через призму одного человека. Не указывая громких фамилий, он опишет, как влияют на отдельно взятого судью коллеги, к чему все это приводит, как проплачиваются деньги за судебные дела. Сейчас идет работа над аннотацией, книга будет на украинском языке, на 80% она уже готова, закончена будет к концу мая. Всего около 300 страниц — рассказал источник издания в Менской, где Зварич отбывает свой срок.

Теперь экс-судья ведет поиск спонсоров, готовых потратить свои деньги на издание его книги.

"Игорь ищет спонсоров, чтобы издать тиражом тысяч в десять экземпляров. Она будет продаваться в книжных магазинах», - сообщил источник.

Издатели говорят, что произведение Зварича может пользоваться спросом, но его издание потребуется около четверти миллиона гривень.