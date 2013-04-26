КУПР: За «покушение» краской на лидеров Компартии активисткам грозит до 4 лет

Лидер Коалиции участников помаранчевой революции Сергей Мельниченко заявляет, что активисток организации, которые накануне пытались облить краской лидеров компартий Украины, Беларуси и России Петра Симоненко, Игоря Карпенко и Геннадия Зюганова, могут посадить на четыре года.

Об этом С.Мельниченко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, «за вчерашнее "кровавое" покушение на лидеров компартий Симоненко и Зюганова во время их пресс-конференции» в отношении активисток КУПР Татьяны Лиходеевой и Елизаветы Жариковой открыли уголовное производство по ст.296 ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы на срок до четырех лет, отметил С.Мельниченко.

«Невзирая на то, что активисткам были нанесены телесные повреждения, а Татьяна Лиходеева вообще госпитализирована, их все равно задержали и доставили в райотдел» - пишет лидер КУПР.

В милиции, по его словам, на них сначала составили протоколы об административном правонарушении по ст.173 КУАП и вызвали на 14.00 в суд.

«Однако суда сегодня так и не было, милиционеры не явились. Причиной потому стал тот факт, что теперь открыто уголовное производство. Таким образом, состоялась переквалификация деяния девушек с административного в уголовное», - отметил С.Мельниченко и добавил, что теперь активистки ждут понедельника, когда будет решаться вопрос об их дальнейшей «уголовной судьбе», и размышляют о поездке в Россию, чтобы «закончить свои намерения относительно Зюганова».

Как сообщал УНИАН, 25 апреля во время пресс-конференции в Киеве лидеров компартий Украины, Беларуси и России пытались облить красной краской.

По данным пресс-службы КУПР, эту попытку осуществили активистки Т.Лиходеева (ранее бросала капустой во Владимира Жириновского) и Е.Жарикова (бросала фекалиями в Вадима Колесниченко), выкрикивая при этом: "Жалкие потомки кровавых тиранов!".

Как говорится в сообщении, активистки КУПР пытались выразить протест против распространения идеологии коммунизма на территории Украины и ее популяризации как такой, которая повлекла многомиллионные жертвы замученных украинцев.

Четверо охранников вытащили девушек из зала, при этом им «заломили руки, а Т.Лиходееву волокли за волосы по полу. В дальнейшем была вызвана милиция», отмечают в КУПР.

«Татьяне Лиходеевой вызвали скорую медицинскую помощь, у нее до крови разрезана нога и многочисленные кровоподтеки на разных частях тела. Относительно коммунистической охраны девушки напишут заявления в правоохранительные органы», - отметили в пресс-службе КУПР.