Банкиры заявляют, что рефинансирование НБУ станет доступнее для финучреждений

Эксперты считают, что финансовые векселя облегчат банкам привлечение средств, а предприятиям обеспечат стабильное развитие.

«Опыт НДС-облигаций показал, что это эффективный инструмент как с точки зрения возмещения этого налога, так и с позиции развития предприятий. Нужно как можно быстрее принять этот закон, ведь, по сути, это положительно отразится на всех украинцах. Люди у нас получают зарплату на предприятиях, соответственно финансовое положение компании напрямую влияет на зарплату сотрудников. То есть чем быстрее решится ситуация с НДС и векселями, тем быстрее вырастет зарплата. В чем позитив для предприятий – не нужно платить никакие авансовые платежи, деньги не нужно вынимать из оборота. Кроме этого векселя можно будет использовать как параллельные деньги. То есть предприятие может не продавать векселя банку, а рассчитываться ими со своими контрагентами. Поскольку они будут электронными, то ими можно будет рассчитаться как безналичными деньгами», - считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

При этом он прогнозирует высокую ликвидность казначейских векселей.

«Будет ли эта бумага ликвидной, можно понять по тому, как сейчас работает ОВГЗ-НДС. Банки их покупают-продают, это весьма неплохой инструмент. Тем более финучреждениям эти бумаги выгодны и в свете того, что их можно рефинансировать в Нацбанке. Кроме того, они будут ликвидны и в свете того, что их можно будет продавать на фондовой бирже», - отмечает Охрименко.

Эксперты констатируют, векселя обеспечат банки средствами не только от регулятора - при их помощи также будет выгодно привлекать ресурсы у клиентов-юридических лиц. По сути, они становятся аналогом банковских депозитов. Однако при этом являются более гибким инструментом - если клиенту понадобятся деньги до окончания срока действия, то в случае с депозитом ему пришлось бы просто расторгнуть договор, а в случае с векселем он может продать его другому лицу или взять под него кредит.