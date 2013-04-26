В министерстве рассказали, где можно купить дешевые продукты перед Пасхой
Накануне Пасхи украинцы смогут купить необходимые продукты питания по более низкой цене на оптовых рынках сельхозпродукции (ОРСП).
Так, на них отсутствуют посредники, которые необоснованно завышают стоимость продукции. А приобрести необходимые продукты можно непосредственно у производителя. Таким образом, действующие ОРСП способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на продукты питания и защищают кошельки украинцев. Об этом сообщил заместитель директора Департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Алексей Кузьменков.
«Благодаря развитию оптовых рынков сельхозпродукции украинцы могут избежать дополнительных расходов из-за предпраздничного подорожания продукции питания. Причиной же такого подорожания являются необоснованные действия спекулянтов. А в системе ОРСП понятие спекуляции отсутствует, ведь именно производитель здесь реализует свою продукцию без посредников. Поэтому сейчас важно, чтобы оптовые рынки активизировали свою работу в период повышенного спроса», − отметил Алексей Кузьменков.
Заместитель директора Департамента напомнил, что на сегодня в Украине работают 3 оптовых рынка сельхозпродукции − «Шувар» во Львове, «Столичный» в Киеве и «Господар» в Донецке. Всего статус ОРСП получили 11 рынков во Львовской, Киевской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Ровенской, Луганской и Николаевской областях и в Мариуполе.
Как ранее сообщал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, действующие ОРСП уже доказали свою эффективность. Поэтому развитие инфраструктуры аграрного рынка остается одной из приоритетных задач возглавляемого им ведомства.