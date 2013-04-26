В министерстве рассказали, где можно купить дешевые продукты перед Пасхой

Так, на них отсутствуют посредники, которые необоснованно завышают стоимость продукции. А приобрести необходимые продукты можно непосредственно у производителя. Таким образом, действующие ОРСП способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на продукты питания и защищают кошельки украинцев. Об этом сообщил заместитель директора Департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Алексей Кузьменков.

«Благодаря развитию оптовых рынков сельхозпродукции украинцы могут избежать дополнительных расходов из-за предпраздничного подорожания продукции питания. Причиной же такого подорожания являются необоснованные действия спекулянтов. А в системе ОРСП понятие спекуляции отсутствует, ведь именно производитель здесь реализует свою продукцию без посредников. Поэтому сейчас важно, чтобы оптовые рынки активизировали свою работу в период повышенного спроса», − отметил Алексей Кузьменков.

Заместитель директора Департамента напомнил, что на сегодня в Украине работают 3 оптовых рынка сельхозпродукции − «Шувар» во Львове, «Столичный» в Киеве и «Господар» в Донецке. Всего статус ОРСП получили 11 рынков во Львовской, Киевской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Ровенской, Луганской и Николаевской областях и в Мариуполе.

Как ранее сообщал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, действующие ОРСП уже доказали свою эффективность. Поэтому развитие инфраструктуры аграрного рынка остается одной из приоритетных задач возглавляемого им ведомства.