МЧС: завтра в Бердянск прибудут 20 спецкомиссий
Чтобы обследовать 494 подтопленных дома
Все жители Бердянска, дома которых пострадали от подтопления во время урагана 11 ноября, должны получить компенсацию причиненного непогодой ущерба до 10 декабря.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявил сегодня в Бердянске на совещании с представителями местных властей и руководством Запорожской областной государственной администрации.
"По словам министра, завтра в Бердянск прибудут 20 спецкомиссий из экспертов-оценщиков, которые обследуют 494 требующих восстановления дома, и составят акты поврежденного имущества, на основании которых будет рассчитываться размер понесенного гражданами ущерба", - сообщили в пресс-службе. В МЧС отметили, что компенсироваться будет как стоимость восстановления поврежденных строений, так и стоимость пришедшего в негодность в результате подтопления имущества: бытовой техники и т.п.
"До 10 декабря в "Ощадбанке" должен быть открыт счет для каждой пострадавшей семьи, и на этот счет должны быть перечислены деньги. Объем ущерба будем рассчитывать объективно и справедливо, но наживаться на сложившейся ситуации не позволим», - заявил Н.ШУФРИЧ", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в результате работы спецкомиссий, созданных мэрией Бердянска, сумма ущерба жителей, пострадавших в результате подтопления, составила 10 млн. грн. По информации мэрии Бердянска, эта сумма потребуется людям на восстановление жилья: разрушенных стен, кровель и т.д., без учета стоимости пришедшей в негодность бытовой техники, мебели, домашних и носильных вещей.
На сегодняшний день на ликвидацию последствий урагана 11 ноября правительство авансовым платежом выделило Бердянску 5 млн. грн., еще 500 тыс. грн. было выделено городу из резервного фонда бюджета Запорожской области.