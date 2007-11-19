МЧС: завтра в Бердянск прибудут 20 спецкомиссий

Все жители Бердянска, дома которых пострадали от подтопления во время урагана 11 ноября, должны получить компенсацию причиненного непогодой ущерба до 10 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявил сегодня в Бердянске на совещании с представителями местных властей и руководством Запорожской областной государственной администрации.

"По словам министра, завтра в Бердянск прибудут 20 спецкомиссий из экспертов-оценщиков, которые обследуют 494 требующих восстановления дома, и составят акты поврежденного имущества, на основании которых будет рассчитываться размер понесенного гражданами ущерба", - сообщили в пресс-службе. В МЧС отметили, что компенсироваться будет как стоимость восстановления поврежденных строений, так и стоимость пришедшего в негодность в результате подтопления имущества: бытовой техники и т.п.

"До 10 декабря в "Ощадбанке" должен быть открыт счет для каждой пострадавшей семьи, и на этот счет должны быть перечислены деньги. Объем ущерба будем рассчитывать объективно и справедливо, но наживаться на сложившейся ситуации не позволим», - заявил Н.ШУФРИЧ", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в результате работы спецкомиссий, созданных мэрией Бердянска, сумма ущерба жителей, пострадавших в результате подтопления, составила 10 млн. грн. По информации мэрии Бердянска, эта сумма потребуется людям на восстановление жилья: разрушенных стен, кровель и т.д., без учета стоимости пришедшей в негодность бытовой техники, мебели, домашних и носильных вещей.

На сегодняшний день на ликвидацию последствий урагана 11 ноября правительство авансовым платежом выделило Бердянску 5 млн. грн., еще 500 тыс. грн. было выделено городу из резервного фонда бюджета Запорожской области.