”Евразийцы” получили 10 суток за разгром выставки о Голодоморе

Трое активистов "Евразийского союза молодежи" (ЕСМ) приговорены к десяти суткам административного ареста за разгром выставки "Голодомор на Украине", сообщает proUA.

17 ноября активисты ЕСМ ворвались в здание Украинского культурного центра на Арбате в Москве и стали опрокидывать выставочные стенды. Охранникам удалось задержать троих активистов - Александра Бовдунова, Илью Дмитриева и Владимира Никитина. Позже они были увезены милицией в ОВД "Арбат", а их паспортные данные переданы сотрудникам Службы безопасности Украины, под патронатом которой проходила выставка.

Пресс-служба ЕСМ заявила, что считает приговор своим активистам "чрезмерно жестким и неоправданным". Кроме того, организация подала исковые заявления против сотрудников культурного центра и представителей СБУ, которые, по словам "евразийцев", "жестоко избили активистов ЕСМ, нанеся им тяжелые побои".