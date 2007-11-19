XX фестиваль марихуаны Cannabis Cup открылся в Амстердаме

Двадцатый фестиваль марихуаны Cannabis Cup открылся в Амстердаме.

Это единственное в своем роде мероприятие привлекает любителей марихуаны, изготавливаемой из конопли, со всего мира. Официальный сайт фестиваля приглашает всех желающих стать его судьями. Для этого достаточно зарегистрироваться в штаб-квартире организаторов в Амстердаме, заплатив 200 евро.

Судьи получают возможность дегустировать предлагаемые различными производителями и кофишопами сорта марихуаны, выставляя им оценки на организованной в рамках фестиваля выставке изделий из конопли. Для этого требуются недюжинные здоровье и силы, поскольку приходится дегустировать до 30 сортов марихуаны в день. Для тех, кто в результате отключается от внешнего мира и уже не может принимать участие в дегустации, предоставляются комнаты отдыха.

На основе оценки судей будут определены победители в различных категориях.

В первые два дня фестиваля выставка открыта для широкой публики. Помимо наркотиков, на ней представлены производимые из конопли пиво, вино, масло, пироги с марихуаной, косметика, ткани, одежда и головные уборы, аксессуары для курения, книги о конопле и марихуане, картины, плакаты.

В программе фестиваля - семинары о выращивании конопли, шоу с участием победителей предыдущих фестивалей и различных знаменитостей, вечеринки, выступления музыкантов и певцов, выставки художников-авангардистов, демонстрации моды, публичные интервью, представления видеофильмов о выращивании конопли.

Кульминационное событие фестиваля - объявление победителей и вручение призов - состоится в четверг, а в пятницу - торжественная церемония закрытия фестиваля в победившем в соревнованиях кофи-шопе.

На фестиваль в Амстердам прибыло большое число зарубежных туристов, которые не только посещают выставку, но и заглядывают в кофи-шопы, где можно свободно покурить главный "продукт" фестиваля.

Первый фестиваль Cannabis Cup состоялся в Амстердаме в 1987 году по инициативе редактора журнала High Times Стивена Хейгера (Steven Hager). С переменным успехом фестиваль проходит ежегодно уже 20 лет.

"Cannabis Cup привлекает со всего мира людей, желающих отдать должное духовному, медицинскому, промышленному и рекреационному применению конопли", - пишет в статье для журнала High Time, посвященной фестивалю, специалист по конопле Джон Синклер (John Sinclair).

РИА "Новости"