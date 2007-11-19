Число погибших на шахте им. Засядько возросло до 80

Число погибших горняков на шахте им. Засядько возросло до 80 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель комиссии по ликвидации аварии, вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, судьба еще 20 горняков остается неизвестной.

Тела 66 погибших подняты на поверхность, из них 42 – уже опознаны.

«С остальными телами работает судмедэкспертиза, опознание продолжается», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что завтра в нескольких городах Донецкой области, в частности Авдеевке, Ясиноватой, Макеевке, Доброполье и самом Донецке пройдут похороны 20 горняков.

Тело еще одно горняка будет отправлено для похорон на родину - в Винницу.

А.КЛЮЕВ также уточнил, что в данное время на лечении в больнице находится 30 горняков с шахты им. Засядько.

Сегодня еще три горняка из числа пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.

Состояние одного из наиболее пострадавших горняков остается стабильно тяжелым.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

20 ноября в Украине объявлено Днем траура по погибшим шахтерам.