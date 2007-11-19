От переохлаждения погибли трое людей в Винницкой области

В Винницкой области на протяжении 13-17 ноября от переохлаждения погибли трое людей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 13 ноября в селе Балабановка без признаков жизни был найден житель области, в 1949 году рождения. Погибший не имел постоянного места проживания, смерть наступила в результате переохлаждения тела.

17 ноября в селе Козятин был найден труп мужчины. Им оказался 49-летний нигде неработающий. Мужчина, который нередко злоупотреблял спиртными напитками, погиб в результате переохлаждения. Тело мужчины нашел сосед.

Также 17 ноября в пгт Глуховцы Козятинского района было найдено тело 54-летнего нигде неработающего мужчины, который погиб в результате переохлаждения. Со слов соседей, погибший злоупотреблял спиртными напитками.