Мазут из Керченского пролива понесло в Черное море

Мазут, вылившийся 11 ноября в результате кораблекрушения в Керченском проливе, достиг Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгидромет. По данным этой службы, на выходных загрязненные воды из района катастрофы танкера "Волгонефть-139" стали распространяться к юго-востоку вдоль российского побережья. Росгидромет связывает это с изменением направления течений - ранее они относили мазут в Азовское море вплоть до Темрюка.

Согласно пресс-релизу, концентрация мазута в местах загрязнения снижается практически везде, кроме Таманского залива, но сама площадь загрязнения увеличивается - оно продолжает распространяться на восток и северо-восток.