Президент завершил рабочую поездку в Донецкую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Донецкую область и отбыл в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В Донецке под председательством Президента Украины прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главная тема заседания – расследование причин и ликвидация последствий аварии на шахте имени А.Засядько.

В Донецке В.ЮЩЕНКО также посетил областную клиническую больницу, где пообщался с пострадавшими шахтерами и их родственниками.