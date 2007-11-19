Президент завершил рабочую поездку в Донецкую область
19:22, 19 ноября 2007Общество
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... и отбыл в Киев
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Донецкую область и отбыл в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В Донецке под председательством Президента Украины прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главная тема заседания – расследование причин и ликвидация последствий аварии на шахте имени А.Засядько.
В Донецке В.ЮЩЕНКО также посетил областную клиническую больницу, где пообщался с пострадавшими шахтерами и их родственниками.
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