Официальный курс валют на 25 апреля
04:00, 25 апреля 2013Общество
1079 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Доллар - без изменений / Фото: Обозреватель
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 24 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1039.5696 (на 24 апреля – 1038.2907)
10 RUR – 2.5301 (на 24 апреля – 2.5261)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter