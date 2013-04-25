Официальный курс валют на 25 апреля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 24 апреля – 799.3000) 100 EUR – 1039.5696 (на 24 апреля – 1038.2907) 10 RUR – 2.5301 (на 24 апреля – 2.5261) Все курсы валют на 25 апреля

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