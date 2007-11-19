Украина и Россия согласовали порядок прохождения судов в Керченском проливе

Морские администрации украинской и российской сторон 17 ноября подписали Временное положение о порядке прохождения судов в Керченском проливе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, данным Временным положением регламентировано, что, по крайней мере, два раза в сутки - в 9.00 и 21.00 - стороны обмениваются данными относительно прогнозов погоды и штормовых предупреждений для информирования судов и, при получении штормового предупреждения, принимают обоюдное решение о переводе судов в более безопасное место. Соответственно, функции контроля и надзора осуществляют капитаны Керченского морского торгового порта и порта «Кавказ» в зонах своей ответственности.

В Керченском проливе вводится единая система обеспечения безопасного прохождения судов. В частности, в зоне ответственности украинской стороны обеспечение регулирования движения судов осуществляется Центром регулирования движения судов «Керчь» ГП «Дельта-лоцман», в зоне ответственности российской стороны - Службой управления движения судов «Кавказ». Каждый день к 18.00 центр «Керчь» готовит проект плана прохождения судов на следующие сутки.

Кроме того, данное положение предусматривает систему связи между портами.

Для прохождения судов через Керченский пролив агентская компания должна подать заявку в адрес ЦРДС «Керчь» и СУДС «Кавказ». При этом минимальным временем для подачи заявок для судов, которые находятся в проливе и ожидают прохождения, установлено не менее 6 часов до начала движения. Что касается условий прохождения судов через Керченский пролив, то все суда, которые курсируют по нему из Черного и Азовского моря в прямом и обратном направлении, запрашивают разрешение в центре «Керчь».

Заход, выход и поставка судов на якорные стоянки осуществляется с разрешения этого же центра.

При этом приоритетность в прохождении перед транзитными судами имеют танкеры и суда с опасными грузами, которые ожидают выгрузки на якорных стоянках. Все эти суда с грузом курсируют исключительно Керчь-Еникальским каналом, отмечается в документе.