Авария экскурсионного автобуса в Винницкой области: среди пострадавших - 4 детей

В Винницкой области в результате аварии экскурсионного автобуса травмированы семь человек, среди них четверо детей.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября около 14.45 на автодороге Львов – Кировоград – Знаменка неподалеку от села Лукашивка Литинского района.

Водитель пассажирского автобуса «Мерседес», двигаясь в направлении областного центра, не справился с управлением и, переехав полосу встречного движения, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В автобусе находились 23 детей (10-12 лет) Винницкой ООШ №26. Ученики осуществляли экскурсию в направлении Винница-Меджибож-Винница. Сопровождения экипажа ГАИ не было. В результате аварии получили травмы 44-летняя учительница ООШ №26 (повреждены кости таза), 63-летний экскурсовод (получил перелом голени), 26-летняя женщина (получила открытый перелом бедра).

В результате аварии травмы получили еще четверо учеников 7-го класса Винницкой ООШ №26.