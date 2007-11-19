Киев может лишиться 40% маршруток

В Киеве частные перевозчики заявляют о возможной приостановке своей работы, если городские власти не дадут согласия на повышение тарифов на проезд в маршрутках.

Как сообщает издание “Деловая столица” (№47(341)), уже в следующем месяце Киев может лишиться 40% автобусных маршрутов.

На прошлой неделе руководители 42 киевских компаний, специализирующихся на маршрутных автоперевозках, поставили перед КГГА ультиматум: либо до декабря городские власти повышают тарифы на проезд, либо частные перевозчики будут вынуждены остановиться. Частные структуры потребовали от городских властей увеличить стоимость проезда на 25-30% (с 0,75-1,75 грн. до 1-2,25 грн.).

На прошлой неделе руководители частных компаний направили на имя городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО официальное письмо. Перевозчики потребовали от руководства столицы создать до 20 ноября текущего года специальную рабочую группу и до 1 декабря определить экономически обоснованные тарифы на маршрутные автобусные перевозки. Причем, по словам исполнительного директора организации перевозчиков «Столица» Валерия ЛЕПЕЦКОГО, перевозчики будут требовать увеличения расценок до нового года и компромиссные решения о выплатах из бюджета компенсаций их не устраивают. «Компенсации, как правило, носят разовый характер. Проблемы это не решает», - заявил В.ЛЕПЕЦКИЙ.

Перевозчики констатируют, что, хотят они того или нет, но если КГГА не поднимет тарифы, приостановка деятельности их фирм неминуема. Мощным ударом по их бизнесу, заявляют перевозчики, стал стремительный рост цен на дизтопливо. Лишь за последний месяц цена ДТ приблизилась к стоимости бензина, перешагнув планку 4,85 грн. за 1 л. (в начале года стоимость дизельного топлива составляла порядка 2,8 грн). Ситуацию усугубляет приближение ежемесячных платежей по кредитам за автобусы, выплат заработной платы водителям и платежей за аренду земли, на которой расположены АТП.

Вместе с тем, как сообщает «ДС», первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на прошлой неделе заявил, что ни о каком повышении тарифов на проезд в общественном транспорте как минимум до Нового года речи быть не может. Все, что может обещать частным перевозчикам столичная власть, - это тщательно изучить ситуацию и подумать, каким образом помочь компаниям выжить. По словам начальника Главного управления транспорта КГГА Ивана ШПИЛЕВОГО, одним из способов решения проблемы могут стать централизованные закупки ГСМ.

Издание отмечает, что чиновники не скрывают, что в столице должен произойти передел рынка маршрутных перевозок. По их убеждению, такое количество мелких автотранспортных компаний Киеву не нужно и в идеале на пассажирских маршрутах должны остаться как минимум 2-3 крупных частных перевозчика, которые смогут достойно конкурировать с «Киевпастрансом» как по финансовым ресурсам, так и по материально-технической базе.

По словам И.ШПИЛЕВОГО, маршруты тех перевозчиков, которые будут вынуждены «сойти с дистанции», власть обеспечит силами КП «Киевпастранс». «Мы будем вынуждены брать кредиты и закупать дополнительные автобусы для «Киевпастранса», - заявил он.

По данным КГГА, в текущем году столичные власти приобрели для «Киевпастранса» 24 новых автобуса и 78 троллейбусов, потратив из бюджета порядка 280 млн грн. В следующем году КГГА намерена привлечь кредит ЕБРР в сумме 480 млн. грн. на обновление подвижного состава столицы. А за четыре следующих года, по уверению первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, коммунальный автопарк расширится как минимум на 20%.