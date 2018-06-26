Про бурьян на кладбищах и мордобои в клубах, или Молодежь и толерантность в современной Украине

"Міра вогню в кожного є своя,

в кожного є міра життя,

але воно для всіх"

Святослав Вакарчук

В маленьком провинциальном городке Залищики, что как раз на границе Тернопольской и Черновецкой областей, есть кладбище. Там покоится прах солдат, которые воевали во время I-й мировой войны: кто на стороне Антанты, кто – на стороне Центральных государств. Прошло время, сорняком поросли могилы. Но над ними в вышине - надпись, вычеканенная на камнях: PRO PATRIA... ВСТУПЛЕНИЕ или INTRODUCTION (кто считает лишним говорить об актуальности темы, определять категории, методологические подходы etc – может сразу же переходить к следующему подразделу) Молодежь – традиционно является наиболее мобильным элементом общества, для которой одновременно характерны социальная незрелость, несформированность ценностных ориентиров, неспособность в полной мере адекватно прогнозировать последствия своих действий. Современный мир переживает стремительные изменения, порожденные глобализационными процессами, формированием мирового информационного общества.

Социум приобретает такие сущностные характеристики как мобильность, интеграция и взаимозависимость, урбанизация и тому подобное. Соответственно с быстрым развитием коммуникаций происходят и крупномасштабные миграции и перемещения населения, трансформации социальных структур, ценностных ориентиров.

Благодаря современным коммуникационным технологиям информация постоянно странствует по всему миру, мы регулярно вступаем в контакты с людьми, которые думают и живут не так как мы (как пример глобальная сеть Internеt).

Все более распространенным явлением становится „колонизация наоборот”, когда сильным является влияние стран, которые не относятся к Западу на развитие событий в западных странах. Как пример – „латиноамериканизация” Лос-Анджелеса, высокие рейтинги продаж бразильских телепрограмм в Португалии, возникновения высокотехнологичного сектора в Индии и тому подобное.

В ответ на глобализационные тенденции оживляется местный национализм, возникает и стремительно распространяется фундаментализм. И здесь нельзя не согласиться с известным современным культурологом Мирославом Поповичем «Возможность, которая спрятана в конфликтах, связанных с терроризмом, может охватить как степной огонь огромные объемы земли». За отдельными деталями кроются опасности глобального масштаба.

Относительно категорий (о которых, как известно, не спорят, а которые определяют). В последнее время происходит подмена многих понятий, толерантность часто тоже возводят лишь к национально-этническому, религиозному аспекту и соответственно интолерантность рассматривается лишь как ксенофобия, расизм, антисемитизм.

Сегодня важным является осознание известных слов Махатмы Ганди: „Борись против дела, а не против человека, который его делает”. И это осознание является не менее важным как для политика, бизнесмена, художника и продавца, так и для учителя, который считает „если лучшая оценка – значит лучший ученик”.

Терпимость, честность, сочувствие, душевный покой, любовь, верность, миролюбие, твердость в правде лежат в основе толерантного поведения. Правдивая толерантность находится за границей конформизма, лицемерия и обмана, которые являются лишь масками толерантности. Она нуждается в храбрости и мужестве в отстаивании своих взглядов.

Потому толерантное поведение без подобных качеств имеет характер эпизодический. Нужны ли вообще парфюмерии розам, которые цветут в саду?

КОЕ-ЧТО ОБ ИСТОРИИ, ПРИЧИНАХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАМЕРЕНИЯХ

70 лет тому назад в провинциальном городе Житомире можно было наблюдать такую картину. Во дворе играют дети, каждый из которых разговаривает на языке, на котором научила говорить родная мать: кто на идиш, кто по-немецки, кто по-польски, кто по-украински.

А в это время за несколько тысяч километров в соседней Германии уже шагали юнцы с фашистскими лозунгами, а в еще более далекой Швеции насильственно стерилизовали рома, алкоголиков, гомосексуалистов (кстати, эта практика существовала здесь до середины 50х годов ХХ ст.).

Сейчас, 70 лет спустя, Швеция напротив уже занимает первое место в рейтинге приязненности европейских государств к приезжим (последнее, кстати – Латвия). А относительно Украины –международные правозащитные организации все чаще выражают обеспокоенность по поводу тенденции роста здесь расистских нападений, проявлений ксенофобии и антисемитизма.

Причин несколько. Среди основных внешнеполитических – трагические события 11 сентября, антитеррористическая кампания в мире, увеличение количества беженцев, миграционных потоков и как результат – увеличение праворадикальных настроений.

К внутриполитическим можно отнести и стремительное расслоение общества на богатых-бедных, и кризис многих моральных норм, ценностей, заложенных в предыдущие времена.

А чего стоит эскалация противостояния во время перманентных за последние 5 лет избирательных (и межизбирательных) войн! Возможно имеет место и увеличение финансирования подобных организаций, возможно – и заказ внешней стороны.

В результате более придирчивого внимания медиа и более эффективного со стороны неправительственных организаций мониторинга проявления расизма, ксенофобии и антисемитизма попали в центр внимания общественности. Подобные действия происходили и раньше, но они не становились широко известными. Официальная статистика и сегодня не дает полной картины, поскольку ст. 161 Уголовного кодекса Украины практически не применяется. Большинство преступлений инкриминируются как простое хулиганство.

Но являются ли действия юнцов, которые бьют и убивают «чужих» мигрантов, результатом кардинальных изменений в ценностных ориентирах украинской молодежи в целом?

Если анализировать современную ситуацию в украинском обществе, то можно заметить, что за годы независимости уменьшился уровень толерантности среди населения Украины в целом, что констатируют социологические исследования разных институтов.

Для того, чтобы выяснить уровень толерантности молодежи к разным группам населения, в социологическом исследовании, проведенном Государственным институтом развития семьи и молодежи (дальше – ГИРСМ), был поставлен вопрос, где респондентам предлагалось отметить группы с представителями, которых они не хотели бы жить по соседству (это, конечно, лишь один из аспектов показателя толерантности).

Оказалось, что молодые люди хотят быть изолированными, прежде всего, от наркозависимых, алкозависимых, людей с преступным прошлым. К тому же, наибольшую нетерпимость к этим категориям проявляет молодежь с высоким уровнем образования и высоким уровнем материального обеспечения (по самоощущению).

Средние позиции в рейтинге наиболее привлекательных соседей украинской молодежи занимают мусульмане, евреи, иммигранты, иностранные рабочие. А наиболее желаемыми соседями украинской молодежи являются дипломаты, известные деятели культуры, политики и иностранные студенты.

Интересно то, что иностранные студенты являются такими же желаемыми соседями для украинской молодежи как и политики. Лишь каждый пятый молодой респондент ответил что не желает жить рядом с ними.

Таким образом, в молодежной среде недоверие проявляется скорее к социальным группам не по этническим признакам, а по социальным – к группам, которые потенциально угрожают безопасности личности.

Что касается возможности соседства с разными этническими группами, то молодежь меньше всего хотела бы жить с представителями рома. 81% респондентов независимо от возраста и типа поселения обнаружили свое нежелание жить рядом с представителями этой группы.

Люди с высшим образованием и материальным состоянием выше среднего (по самооценке) проявляют большую толерантность по отношению к иммигрантам, иностранным рабочим, евреям, мусульманам.

Наиболее ксенофобские и антисемитские настроения распространены среди молодежи в возрасте 14-17 лет и среди сельской молодежи.

Важным является то, что настроения среднестатистического молодого украинца кардинально отличаются от представителя той части молодежи, которая не работает и не занята поисками работы (сюда не относятся студенты, ученики, и те, которые не работают по состоянию здоровья). Мигрантофобов среди них больше в 2 раза, а антисемитов – в 1,5.

К счастью, сегодня в Украине (в отличие от многих стран Западной Европы) эта категория является относительно небольшой. По данным последнего опроса ГИРСМ, молодежь, которая не работает и не занята поисками работы составляет 2,8% украинской молодежи.

Кстати, именно такая молодежь чаще всего является участниками неформальных молодежных объединений. Но проблема в том, что даже если это всего и ложка дегтя, то она, как известно, может очень подпортить бочку меда.

В отношении к иммигрантам в молодежной среде существуют разные взгляды. Треть опрошенных в 2007 году молодых респондентов ответили, что нужно сурово ограничить количество иностранных граждан, которые приезжают к нам работать.

Еще 12% – запретить людям из других стран приезжать сюда работать. Одновременно, около половины молодежи придерживается противоположной точки зрения.

Больше трети – 36% – ответили, что иммигрантам в нашей стране необходима поддержка. Главными мотивами для них является: сочувствие этим людям (52%), «это в интересах общества» (45%) .

Вот такая разная, но в целом толерантная по отношению к иностранцам молодежь Украины.

Конечно, авторы осознают, что для более объективной оценки невозможно ограничиться лишь анализом данных социологических опросов. В данный момент нужны качественные исследования – проведение групп фокуса среди иностранных и украинских студентов, глубинных интервью с участниками праворадикальных молодежных организаций, экспертные оценки и тому подобное.

P.S. или НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Сегодня мы можем наблюдать картину, когда в столице страны, которая понесла наибольшие потери в войне с фашизмом, под стенами Святой Софии, которая на своем тысячелетнем веку видела сами разные марши и демарши (половцев и монголо-татар, драки священников разных конфессий и политиков разных партий) происходит вполне легально марш право радикальных организаций с лозунгами „За белую Европу свободных наций” „Не пустим чужестранцев на нашу землю”. При этом используются „почему-то” атрибуты УПА. Создается впечатление, что „кому-то” очень хочется привязать деятельность УПА к фашизму (это уже немного другая, кстати, не менее важная тема).

К счастью, наблюдателей этого действа было на много больше чем участников. Но у меня, как наблюдателя, возникает несколько вопросов.

Во-первых, где граница, за которой право на свободу слова одного человека (что есть, безусловного, признака гражданского общества) нарушает право на жизнь человека другого?

Во-вторых, какова социальная база подобных организаций? Сегодня их акции скорее похожи „междусобойчики”. А завтра? Вряд ли молодой парень, который получил хорошее образование, имеет нормальный социальный статус и перспективу карьерного роста пополнит ряды неофашистских организаций. И это подтверждается не только здравым смыслом, но и данными социологических исследований, изложенными выше.

Акции неофашистских молодежных организаций в Украине отличаются и от России, и от Европы. В России их поддерживает определенная часть граждан, они являются более массовыми. Не чураются их поддерживать и политики. Как пример – выступление депутата Госдумы Андрея Савельева на русском марше 4 октября.

В Европе несколько иная картина. Формат приблизительно таков: 50 неофашистов – 500 антифашистов/пацифистов – 5000 полицейских. Хотя как показала предвыборная кампания в Швейцарии, и здесь происходят кардинальные изменения.

В-третьих, кто финансирует подобные организации, деятельность которых стала более заметной в последнее время? По информации МВД в Украине официально зарегистрировано (именно так, это не описка) 500 скинхедов. Организации „Петровские тигры” „Дозор 88” литературу получают из Москвы и Петербурга.

В-четвертых, проводилась ли Министерством юстиции – а) оценка на соответствие подобных лозунгов Конституции Украины, б) отвечает ли их деятельность официально зарегистрированному уставу?

И важнее всего – будут ли иметь социальную поддержку неофашистские организации в будущем?

P.P.S. Через 10 лет 14-летними станут те, кто родился после трагических событий 11 сентября. Играя в HotWeels, Barbie или Baby Born, они слушали и слышали (а слышат они намного лучше, чем мы, взрослые) об антитеррористической кампании в мире, войнах в Чечне и в Ираке.

Они смотрели и видели (а видят они также лучше) как какие-то тети и дяди в галстуках все время ссорятся и дерутся в большом красивом зале, и как один из них говорил „да пашли вы..”, хотя воспитательница в садике говорит, что это так говорить нельзя и ставит в угол за это.

И еще почему-то все время насмехаются над тем, кто говорит „любі друзі”, а не кричит „шановний”.

Так вот, через 5-10 лет кому они поверят: нам – тем, кто говорит о любви, взаимопонимании и толерантности, а в жизни демонстрирует противоположное, или – тем, кто кричит „бей нигера!” и устраивает мордобои?

Ирина Жданова, Марина Костючек, Государственный институт развития семьи и молодежи