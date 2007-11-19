У 30 оставшихся в шахте им.Засядько горняков нет никаких шансов?

Председатель независимого профсоюза горняков Украины, член правительственной комиссии по ликвидации аварии на шахте им. Засядько Михаил ВОЛЫНЕЦ заявляет, что у 30 оставшихся в шахте горняков нет шансов выжить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ВОЛЫНЕЦ сегодня сообщил журналистам на шахте.

По его словам, сейчас горноспасатели отошли на исходные позиции в связи с повышением температуры в шахте и возобновившимся пожаром на отдельных аварийных участках.

«Если пламя будет распространяться на вентиляционный штрек, может возникнуть очередной взрыв, потому что там проходит газопровод высокой концентрации газа метана», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ. По его словам, возможно, «будут приняты последние меры: поставлены перемычки, чтобы прекратить доступ воздуха».

«В зоне аварии остаются 30 тел, и никто не берет на себя ответственность сказать, что в таких случаях люди не могут остаться в живых», - отметил М.ВОЛЫНЕЦ.

Он констатировал, что оставшиеся тридцать горняков погибли, и члены правительственной комиссии просто не берут на себя ответственность признать это.

«Там сегодня никого не может остаться в живых, надо принимать неординарные решения», - заключил М.ВОЛЫНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздухо-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

Погибшими считаются 70 шахтеров. Судьба еще 30 горняков остается неизвестной.